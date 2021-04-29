В результате суд приговорил их к условному сроку от года до двух лет. Испытательный срок составит от 1 до 2 лет.

Во Владимирской области три женщины получили условный срок за организацию незаконной банковской деятельности.Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, с июня 2016 по апрель 2019 года обвиняемые зарегистрировали несколько ООО и ИП, получив возможность распоряжаться деньгами, поступающими на их счета. Созданные конторы занимались обналичиванием денежных средств.Не имея банковской лицензии, за обналичивание денежных средств подозреваемые получали не менее 5% от общей суммы.За три года одна из фигуранток дела получила 2,5 млн рублей, а ещё две женщины – более 7,6 млн рублей. Для маскировки обнала злоумышленницы изготавливали и сбывали поддельные денежные чеки.В результате суд приговорил их к условному сроку от года до двух лет. Испытательный срок составит от 1 до 2 лет.Приговор в законную силу не вступил.