Скорость ветра составит 18 метров в секунду.

Во Владимирской области прогнозируется ухудшение погодных условий.По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 апреля в регионе ожидается гроза, порывы ветра составят до 18 метров в секунду.Как отмечают в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области, в таких условиях повышаются риски возникновения ЧС, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, аварий в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев.Жителям рекомендуется не парковать машины рядом ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями.При возникновении опасных ситуаций необходимо звонить по номерам 101, 112.