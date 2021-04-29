Владимирская область примет участие в Международной акции «Диктант Победы». В этом году в связи с коронавирусом он пройдет в двух форматах. Очно диктант владимирцы смогут написать в ряде учреждений образования, культуры и на базе других организаций.

Владимирская область примет участие в Международной акции «Диктант Победы». В этом году в связи с коронавирусом он пройдет в двух форматах. Очно диктант владимирцы смогут написать в ряде учреждений образования, культуры и на базе других организаций.На вопросы можно ответить и онлайн на сайте "диктантпобеды.рф". В диктанте их будет 25. Вопросы подготовили эксперты Российского исторического и Российского военно-исторического общества, Российского гуманитарного университета. Тема этого года – события первых военных лет и маршалы Георгий Жуков и Константин Рокоссовский. В этом году отмечается их 125-летие. Победителей конкурса объявят в июне.