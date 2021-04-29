В объективе - моё Отечество. Подведены предварительные итоги областного фотоконкурса для любителей.. В нем приняли участие 75 человек - это школьники и студенты..

"В объективе - моё Отечество". Подведены предварительные итоги областного фотоконкурса для любителей.. В нем приняли участие 75 человек - это школьники и студенты..Отборочный этап прошли 230 фоторабот. Самая популярная номинация "Самая красивая земля!" - в ней участвовали почти половина фотолюбителей. Другие темы фоторепортажей - благотворительность, волонтерство, Великая Отечественная война и весна. По словам организаторов, победителей соберут вместе. Им предложат дальнейшее участие в проектах. Кроме того, их работы попадут в благотворительный аукцион.Анна Паевская, Заслуженный работник культуры, сопредседатель областной комиссии фотоконкурса:- Мы впервые. Такого не было в области, действительно.//Эти работы мы повезем по всей области. По учебным заведениям, по домам культуры, по музеям, и чтоб максимальное количество людей и молодёжи могло это посмотреть и дальше уже в муниципальных образованиях, там же тоже большой круг общественников, людей, которые заинтересованы, они, я уже уверена, будут проводить свои конкурсы.