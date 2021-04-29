Как сообщают спасатели со ссылкой на синоптиков, 30 апреля во Владимирской области ожидается гроза. Порывы ветра при ней могут достигать 18 метров в секунду. При такой погоде повышаются риски

Как сообщают спасатели со ссылкой на синоптиков, 30 апреля во Владимирской области ожидается гроза. Порывы ветра при ней могут достигать 18 метров в секунду. При такой погоде повышаются риски возникновения чрезвычайных ситуаций. Возможны обрывы линий связи и электропередач, аварии на объектах энергоснабжения, нарушения в системе ЖКХ; обрушение слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падение деревьев. Гражданам