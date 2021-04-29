Запрещено жечь костры и проводить пожароопасные работы.

Особый противопожарный режим вводится во Владимирской области с 1 мая из-за осложнения обстановки с природными пожарами, соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимир Сипягин.Во время пожароопасного сезона на территории муниципальных образований, в том числе на садовых участках, запрещено жечь костры и проводить пожароопасные работы. Также запрещаются сельскохозяйственные палы сухой травы, а в период высокой пожарной опасности вводится запрет на посещение лесов. Кроме того, запрещено сжигание мусора и отходов производства в лесу.За нарушение правил пожарной безопасности гражданам грозит штраф размере от 4 до 5 тысяч рублей. Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму до 40 тысяч рублей, юридические — до 500 тысяч рублей.