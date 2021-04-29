По результатам проверки многоквартирный дом еще с 2013 года признан аварийным.

В Александровскую прокуратуру обратилась семья с заявлением по поводу проверки жилого помещения.Как сообщает пресс-служба прокуратуры, заявители, проживающие в городе Струнино, еще с 1978 года стояли на учете граждан, нуждающихся в подходящем жилье. Однако администрация так и не предоставила им квартиру.Прокурор обратился в суд с иском к администрации Струнино, который был удовлетворен. В настоящее время семья проживает в новом многоквартирном доме, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Фото