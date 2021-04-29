Сотрудники ФСБ накрыли банду “черных археологов”, у которых было обнаружено порядка тысячи различных древних артефактов. Судя из пресс-релиза ФСБ, четверо жителей Владимирской

Сотрудники ФСБ накрыли банду “черных археологов”, у которых было обнаружено порядка тысячи различных древних артефактов. Судя из пресс-релиза ФСБ, четверо жителей Владимирской области надеялись продать найденные предметы. Всего у них правоохранители изъяли порядка 999 артефактов 62 различных наименований. 22 украшения из цветного металла, 28 наконечников стрел, 33 железных топора, 16 керамических глиняных сосудов, 8 пряжек