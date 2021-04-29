Мерой поддержки воспользовались более 2,5 тысяч жителей.

В 2021 году более 2,5 тысяч жителей воспользовались субсидией на газификацию домов. На подключение 642 домовладений потрачено свыше 38,8 млн рублей. В связи с ростом числа заявок на проведение коммуникаций губернатор Владимир Сипягин решил увеличить финансирование с 55 до 141,79 млн рублей.Деньги пойдут на газификацию более 3 тысяч домовладений и квартир.За весь период действия областной программы мерой поддержки воспользовались 2572 собственника, которым выплачено 150 млн рублей. В 2020 году желание изъявило 1194 человека. Их поддержали на 70,75 млн рублей.Объём субсидии для льготников доходит до 70-90 тысяч рублей. Примерно по 40 тысяч получают другие жители Владимирской области, участвующие в реализации проекта.