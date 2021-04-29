Информацию о расписании работы мобильных пунктов вакцинации от ковида можно получить в Муромской горбольнице №3, Ковровской горбольнице №2, а также в Горбольнице №2 во Владимире.

В торговых центрах Владимирской области открылись мобильные пункты вакцинации от коронавируса.Сегодня, 29 апреля, они работают в крупнейших городах региона. Во Владимире площадки для иммунизации организованы перед торговыми центрами «Ашан» и «Мегаторг». График работы - 12:00 до 17:00, телефон для справок - 37-80-81. В Коврове перед ТЦ «Ковров молл», с 12:00 до 17:00, в Муроме у ТЦ «Зефир в мармеладе», с 10:00 до 14:00.«Если услуга окажется востребованной, то начнём прорабатывать вопрос об открытии стационарных пунктов вакцинации в торговых центрах и в местах массового пребывания людей», – отметил временный глава директора департамента здравоохранения Александр Жестков.Информацию о расписании работы мобильных пунктов вакцинации от ковида можно получить в Муромской горбольнице №3, Ковровской горбольнице №2, а также в Горбольнице №2 во Владимире.