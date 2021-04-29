Плановые работы будут проводиться с 10:00 до 16:00.

Из-за плановых профилактических работ на объектах связи РТРС во Владимирской области отключат технические средства, задействованные в трансляции программ телерадиоканалов.Как сообщает Владимирский областной радиотелевизионный передающий центр, плановые работы будут проводиться с 10:00 до 16:00 на семи объектах:− 13 мая в деревне Окатово Гусь-Хрустального района;− 17 мая в деревне Гридино Ковровского района;− 20 мая в деревне Скрипино Меленковского района. Кроме Меленковского в зону охвата входит Селивановский район;− 24 мая на объекте в посёлке Великодворский, в зону охвата которого входит Гусь-Хрустальный район;− 25 мая в Гусь-Хрустальном;− 27 мая в Гороховце, который охватывает город и район;− 31 мая в посёлке Мезиновский, который вещает на Гусь-Хрустальный район.