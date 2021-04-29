На три меньше, чем накануне. Третьи сутки ежедневная прибавка заражённых меньше шестидесяти. Это радует. Такого не было последние полгода. За всё время пандемии во Владимирской области

На три меньше, чем накануне. Третьи сутки ежедневная прибавка заражённых меньше шестидесяти. Это радует. Такого не было последние полгода. За всё время пандемии во Владимирской области КОВИДом переболели 31 885 человек. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+ 15 заболевших за сутки ). Вчера прибавка составляла + 14. Всего с начала пандемии в областном центре