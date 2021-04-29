В рамках операции полицейские реализовали цикл профилактических мероприятий в разных районах области.

В целях предупреждения противоправного поведения несовершеннолетних, профилактики вовлечения подростков в преступную деятельность сотрудниками полиции на территории Владимирской области реализован комплекс мероприятий в рамках операции «Твой выбор».Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних провели более 230 встреч в образовательных учреждениях, в ходе которых учащимся напомнили об ответственности за совершение преступлений и правонарушений.Полицейскими использовались и другие формы доведения важной информации.В Селивановском районе по инициативе полицейских на сайте местной школы размещена профилактическая информация, доступная для просмотра детьми и родителями, в Муроме сотрудники полиции в целях патриотического воспитания вручили подросткам, состоящим на учетах, георгиевскую ленточку, рассказали о символе Победы и обратили внимание ребят на важность сохранения памяти о погибших в страшной войне.Совместно с представителями субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, общественных организаций, молодежных добровольческих объединений проведены обходы жилого сектора, отработаны места концентрации несовершеннолетних. Также совместно с коллегами Владимирского ЛО МВД России на транспорте проведены проверки железнодорожных вокзалов, привокзальных территорий, станций, платформ и перегонов в целях исключения фактов присутствия несовершеннолетних в позднее время суток и вовлечения их в противоправную деятельность.По месту жительства проверены несовершеннолетние, состоящие на профилактическом учете.Работа по данному направлению будет продолжена сотрудниками полиции и в дальнейшем.