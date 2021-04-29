Например, знали ли вы, что в обязанности музейного смотрителя входит не только рассматривание картин? И какими будут главные направления дальнейшего развития музея-заповедника?

Например, знали ли вы, что в обязанности музейного смотрителя входит не только рассматривание картин? И какими будут главные направления дальнейшего развития музея-заповедника? Смотрите в выпуске проекта "Музейные истории" с Николаем Полидовцом.- Здравствуйте, Вы смотрите программу о государственном Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. О том, что интересного в нем происходит. Мы продолжаем рассказывать вам о новостях и событиях, знакомить с людьми и открывать музейные тайны.Ведущий: На этой неделе состоялось официальное представление нового директора Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника Сергей Рыбакова. Представил его директор департамента музеев и внешних связей Министерства культуры Александр Воронко.Уже с первых минут Сергей Рыбаков обозначил главные направления дальнейшего развития музея-заповедника. Большое внимание уделят реставрации памятников, увеличению турпотоков. Сохранить традиции – главный тезис выступления Сергея Рыбакова. Вместе с тем, от Государственного музея ждут прорыва, что накладывает и большую ответственность.Сергей Рыбаков, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Пока еще предстоит серьезно и детально изучить все направления музейной деятельности, но уже в июне анонсировано совещание в Минкульте, на котором Сергей Рыбаков представит концепцию развития Государственного музея.Зураб Церетели 20 апреля 2021 года на заседании Президиума Академии художеств вручил одном из сотрудников государственного музея-заповедника Надежде Севастьяновой регалии почетного академика. Это –очень достойная оценка профессионального сообщества.- Надежда Игоревна Севастьянова - крупнейший в нашей стране специалист по художникам, которые относятся к владимирской школе живописи. Она же является официальным экспертом, аттестованным Министерством культуры Российской Федерации. Под ее авторством вышло более 170 научных и научно-популярных публикаций. На ее счету большое количество выставок, разработанных лично ей. 20 апреля Зураб Церетели лично вручил ей отличительные регалии почетного члена Академии художеств России. В ответ Надежда Игоревна поделилась самым дорогим – книгой о владимирских художниках.А сейчас мы расскажем еще об одной профессии в государственном музее-заповеднике. Без этого человека сложно вообще представить любую выставку или экспозицию. Знакомьтесь, музейный смотритель.- Светлана Владимировна Чухнина – музейного смотрителя со стажем – можно увидеть в картинной галерее в Палатах. Место ей очень нравится, особенно тем, что рядом находятся три шедевра – удивительные иконы из собрания музея. Впрочем, работа не сводится к рассматриванию картин. Они следят за сохранностью предметов и безопасностью. Контроль температуры и влажности – тоже зона ответственности смотрителя. А еще они всегда готовы придти на помощь: сориентировать в пространстве, подсказать, где и что можно увидеть, да и могут на вопросы ответить – самообразование у смотрителей в почете.Светлана Чухнина, музейный смотритель:- Опыт смотрителя позволяет сразу понять, кто с серьезными намерениями пришел в музей, а кто – просто посмотреть. Самые лучшие посетители – те, кто потом оставляет отзывы, делится впечатлениями и говорит слова благодарности.Светлана Чухнина, музейный смотритель:- Работа накладывает свой отпечаток – так среди первоочередных задач в любом городе – посещение местных музеев. Но и там смотрители сравнивают экспозиции с нашими, владимирскими. И повсюду выводы - наш, государственный музей-заповедник – на хорошем, достойном уровне.Ведущий: Государственный музей пошел в университет. Но не за знаниями, а за молодыми кадрами, в особенности – гидами-экскурсоводами. На встрече со студентами сотрудники музея рассказали о том, почему так важно работать у нас.- Одна из самых интересных и удивительных профессий – экскурсовод. Когда-нибудь мы вам о ней расскажем. А накануне о тонкостях и прелестях этой профессии услышали студенты госуниверситета. На встречу пригласили историков и специалистов по иностранным языкам. Ребятам рассказали о том, что потребность в экскурсоводах, особенно хорошо владеющих иностранными языками, есть всегда, и что формы сотрудничества с музеем-заповедником бывают разные.лександр Капусткин, заместитель директора по развитию ВСМЗ:- Сотрудники государственного музея подчеркнули, что с особым удовольствием предоставят работу именно выпускникам владимирских вузов. На встрече со студентами было задано много вопросов, в том числе о возможных доходах. Зарплата экскурсовода достаточно гибкая – все зависит от квалификации, владения иностранным языком и количества отработанных часов и желания. Для некоторых студентов в плане подработки во время учебы эта профессия уже сейчас показалась весьма привлекательной.Морозова Анна, студентка 4 курса ВлГУ:- В музее намерены и дальше встречаться со студентами и рассказывать им о профессии гида. Впрочем, всю информацию можно без проблем получить и в экскурсионном бюро государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника.А сейчас на очереди новая история одного экспоната. Сегодня директор Гусь-Хрустального филиала музея-заповедника Виктория Угрюмова расскажет, как можно исполнить сокровенное желание при помощи стеклянного букета Разумея Васильева.На сегодня это все. Встретимся через неделю во Владимирском музее. Поверьте, Государственному музею есть, о чем вам рассказать. Так что, следите за эфиром и всего вам доброго!