Несчастье случилось сегодня в 5 часов 35 минут.

Несчастье случилось сегодня в 5 часов 35 минут.Поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме на проспекте Мира, д.2. На момент прибытия подразделений МЧС наблюдался открытый огонь и сильный дым из квартиры на 4-ом этаже.До прибытия пожарных из горящей квартиры на лестничную клетку смог самостоятельно выйти 53-летний хозяин. Он получил сильные ожоги и надышался угарным газом. Сотрудники МЧС вывели его, и еще троих человек, надев на них спасательные устройства, подключенные к дыхательным аппаратам. Таким образом, спасли людям жизни. Хозяин квартиры был передан в руки медикам и в последствии был госпитализирован.Пожарные оперативно ликвидировали пожар в одной из комнат, не дав огню распространиться. Площадь пожара составила 12 кв.м. Сгорела внутренняя отделка и имущество одной из комнат, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.4 человека спасено, 22 человека эвакуировано. К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 16 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.