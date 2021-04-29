С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболел 20571 человек. Врачам удалось поставить на ноги 18414 пациентов. В стационарах лежит 248 жителей, из них 141 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1579 заболевших.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 28 новых случаев заражения Covid-19. Вылечились от недуга - 46 человек.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 15 костромичам. Трое инфицированных выявлено в Костромском районе. По два случая заражения ковидом – в Мантурово, Островском и Судиславском районе. По одному – в Павино, Шарье, Буйском и Красносельском районе.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболел 20571 человек. Врачам удалось поставить на ноги 18414 пациентов. В стационарах лежит 248 жителей, из них 141 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1579 заболевших.