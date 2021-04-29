Всего с начала пандемии в регионе коронавирус диагностирован у 31 885 человек.

Во Владимирской области на 29 апреля выявлено новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.Во Владимире диагноз подтвердился у 15 заболевших Covid-19. Ещё 7 человек подхватили опасную болезнь в Гусь-Хрустальном, 5 - в Муромском, 4 - в Петушинском, по 3 - в Ковровском, Киржачском и Александровском районах. Ещё по два жителя оказались инфицированы ковидом в Вязниковском, Суздальском, Кольчугинском, Меленковском, Юрьев-Польском, Селивановском и Гороховецком районах. По одному человеку с опасной инфекцией выявлено в Судогодском и Камешковском районах.Всего с начала пандемии в регионе коронавирус диагностирован у 31 885 человек: 7310 - во Владимире, 3894 - в Гусь-Хрустальном, 3506 - в Муроме, 2280 - в Ковровском, 2007 - в Александровском, 1853 - в Петушинском, 1346 - в Юрьев-Польском, 1257 - в Вязниковском, 1388 - в Кольчугинском, 1195 - в Суздальском, 1013 - в Собинском, 954 - в Киржачском, 888 - в Меленковском, 729 - в Гороховецком, 689 -в Камешковском, 687 - в Селивановском, 491 - в Судогодском районах, 398 - в ЗАТО Радужный.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.