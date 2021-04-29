На территории Владимирской области за прошедшие сутки 29 апреля 2021 года лабораторно подтверждено 56 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 29 апреля 2021 года лабораторно подтверждено 56 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.15 сл. в г. Владимире, 7 сл. в Гусь-Хрустальном, 5 сл. в Муромском, 4 сл. в Петушинском, 3 сл. в Ковровском, 3 сл. в Киржачском, 3 сл. в Александровском, 2 сл. в Вязниковском, 2 сл. в Суздальском, 2 сл. в Кольчугинском, 2 сл. в Меленковском, 2 сл. в Юрьев-Польском, 2 сл. в Селивановском, 2 сл. в Гороховецком, 1 сл. в Судогодском, 1 сл. в Камешковском.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 31 885 случаев заболевания.7310 сл. в г. Владимире, 3894 сл. в Гусь-Хрустальном, 3506 сл. о. Муром, 2280 сл. в Ковровском, 2007 сл. в Александровском, 1853 сл. в Петушинском, 1346 сл. в Юрьев-Польском, 1257 сл. в Вязниковском, 1388 сл. в Кольчугинском, 1195 сл. в Суздальском, 1013 сл. в Собинском, 954 сл. в Киржачском, 888 сл. в Меленковском, 729 сл. в Гороховецком, 689 сл. в Камешковском, 687 сл. в Селивановском, 491 сл. в Судогодском, 398 сл. в г. Радужном.