Служащая признала свою вину.

В Собинке городской суд оштрафовал главу администрации Толпуховского сельского поселения Ирину Абрамову на 50 тысяч рублей.Чиновницу признали виновной в депутата местного райсовета Андрея Бойкова. Служащая признала свою вину.Пострадавший депутат счёл наказание справедливым и обоснованным.Напомним, что народный избранник обратился к главе Толпуховского сельского поселения Ирине Абрамовой с просьбой решить вопрос, связанный с ремонтом подвала в многоквартирном доме. Ранее коммунальную проблему его просили поднять местные жители.В ответ женщина парламентарию расширить свой кругозор. Текст письма она написала с ошибками. Да ещё и на «ты», что недопустимо в деловой переписке между воспитанными и уважаемыми людьми.