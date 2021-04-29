Регистрация на конкурс Лидеры России продолжается.

Регистрация на конкурс "Лидеры России" продолжается.Во время брифинга по текущим вопросам внешней политики официальный представитель МИД России Мария Захарова пригласила иностранных граждан принять участие в треке "Международный" конкурса "Лидеры России". Она отметила, что это самый масштабный конкурс управленцев в стране, не имеющий аналогов в мире.Захарова напомнила, что наставниками конкурса являются председатель, заместители председателя правительства, федеральные министры, а также руководители ведущих государственных корпораций и крупных предприятий. Также дипломат отметила: трек "Международный" создан специально для русскоговорящих зарубежных граждан. Принять участие могут иностранцы, не имеющие российского паспорта и не достигшие 55-летия, с управленческим опытом не менее двух лет.По словам официального представителя МИД, заявки на участие в треке "Международный" отправили граждане 80 стран: например, Казахстана, Белоруссии, Украины, Киргизии, Латвии, Туркменистана, Узбекистана, Армении, Германии, Таджикистана. Зарегистрироваться можно до 17 мая 2021 года включительно.Дистанционный этап "Лидеров России" начнется 20 мая и продлится до 1 июля. Участникам трека "Международный" будут представлены интеллектуальные тесты и задания на проверку управленческого потенциала. Также для них подготовили тестирование по истории, культуре, географии, экономике и правоведению.Конкурсанты, набравшие наибольшее количество баллов, будут допущены до очного финала трека. Он состоится в Москве в конце августа – начале сентября 2021 года."Для победителей трека помимо основных призов будет предоставлена возможность упрощенного получения российского гражданства, а для финалистов – получения вида на жительство", – рассказала Захарова.Напомним, конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом президентской платформы "Россия – страна возможностей". Мероприятие проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.