Регистрация на конкурс Лидеры России продолжается.
Регистрация на конкурс "Лидеры России" продолжается.
Во время брифинга по текущим вопросам внешней политики официальный представитель МИД России Мария Захарова пригласила иностранных граждан принять участие в треке "Международный" конкурса "Лидеры России". Она отметила, что это самый масштабный конкурс управленцев в стране, не имеющий аналогов в мире.
Захарова напомнила, что наставниками конкурса являются председатель, заместители председателя правительства, федеральные министры, а также руководители ведущих государственных корпораций и крупных предприятий. Также дипломат отметила: трек "Международный" создан специально для русскоговорящих зарубежных граждан. Принять участие могут иностранцы, не имеющие российского паспорта и не достигшие 55-летия, с управленческим опытом не менее двух лет.
По словам официального представителя МИД, заявки на участие в треке "Международный" отправили граждане 80 стран: например, Казахстана, Белоруссии, Украины, Киргизии, Латвии, Туркменистана, Узбекистана, Армении, Германии, Таджикистана. Зарегистрироваться можно до 17 мая 2021 года включительно.
Дистанционный этап "Лидеров России" начнется 20 мая и продлится до 1 июля. Участникам трека "Международный" будут представлены интеллектуальные тесты и задания на проверку управленческого потенциала. Также для них подготовили тестирование по истории, культуре, географии, экономике и правоведению.
Конкурсанты, набравшие наибольшее количество баллов, будут допущены до очного финала трека. Он состоится в Москве в конце августа – начале сентября 2021 года.
"Для победителей трека помимо основных призов будет предоставлена возможность упрощенного получения российского гражданства, а для финалистов – получения вида на жительство", – рассказала Захарова.
Напомним, конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом президентской платформы "Россия – страна возможностей". Мероприятие проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.