Президент Украины Владимир Зеленский перестал следить за речью и теперь выдает поток бессознательности, заявил эксперт.

Президент Украины Владимир Зеленский перестал следить за речью и теперь выдает "поток бессознательности", заявил эксперт.Украинский лидер недавно дал большое интервью итальянской газете La Repubblica, где назвал Ватикан самым оптимальным местом для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. До этого Владимир Зеленский предлагал ему увидеться "в любой точке Донбасса".Журналист Владимир Корнилов уверен: президент Украины "делает все, чтобы довести идею встречи до маразма". Эксперт рассказал, что Зеленскому не следовало отвечать развернуто на вопрос журналиста о Ватикане, достаточно было сказать, что он еще обдумывает этот момент."Вместо этого президент выдает целый поток бессознательности о том, какой папа римский мировой пророк", – возмутился Корнилов.Политолог Александр Охрименко . По его мнению, Владимир Зеленский сам пока не решил, о чем будет разговаривать с коллегой, и поэтому пытается всех "заболтать". Эксперт отметил, что встреча президентов могла бы пройти в Хельсинках или Женеве.Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что переговоры политиков будут касаться только двусторонних отношений. Пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что говорить о конфликте в Донбассе украинский президент должен только с главами ЛНР и ДНР.