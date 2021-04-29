Фигурант, получив доступ к чужому банковскому счету, перевел себе часть имевшейся на нем суммы.

Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего местного жителя.По версии следствия, в ноябре прошлого года фигурант, работающий таксистом, после выполнения очередного заказа похитил деньги с карты клиента. Пассажир, 53-летний мужчина, обнаружил пропажу денег на следующий день и обратился в полицию.Личность и местонахождение злоумышленника были установлены. Фигуранта задержали, в содеянном он сознался.Обвиняемый пояснил, что клиент дал ему свой мобильный телефон и попросил самостоятельно перевести деньги за поездку. Обнаружив наличие большой суммы на счете, злоумышленник вместо 200 рублей перевел себе почти 9 000, полагая, что пассажир, находившийся в алкогольном опьянении, не заметит пропажу.В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.