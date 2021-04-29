На майские праздники могут запретить жарить шашлыки. МЧС области прогнозирует тёплое и сухое начало мая. В связи с этим повышается риск пожаров. Дачников просят строго соблюдать правила

На майские праздники могут запретить жарить шашлыки. МЧС области прогнозирует тёплое и сухое начало мая. В связи с этим повышается риск пожаров. Дачников просят строго соблюдать правила пожарной безопасности. Это же относится и к тем, кто захочет просто выехать на природу. Скорее всего власти снова установят особый противопожарный режим. А значит населению запретят разведение любого