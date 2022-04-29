166 жителей региона впервые удостоены знака Почетный донор Владимирской области. Указ подписал...

166 жителей региона впервые удостоены знака "Почетный донор Владимирской области". Указ подписал врио губернатора Александр Авдеев.Среди владимирцев уже есть "Почетные доноры России". Нагрудным знаком отмечены 9 тысяч человек. Это правительственная награда, а теперь у Владимирской области есть своя. Региональное звание присваивают гражданам, которые безвозмездно сдали кровь более двадцати раз или плазму крови не менее тридцати раз. По данным Областной станции переливания, в нашем регионе живут свыше семи с половиной тысяч добровольцев, которые ежегодно пополняют областные резервы крови и ее компонентов на 11-12 тысяч литров. В отличие от федеральной, областная награда не предполагает материального поощрения. И вручается в знак признания и благодарности.