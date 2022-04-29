Сотрудники Airbnb смогут постоянно работать удаленно из любого места без потери в зарплате. При этом команде придется периодически встречаться на совместных мероприятиях.

Airbnb разрешила своим сотрудникам постоянно работать из любого места на карте, говорится в обращении основателя и главы компании Брайана Чески, опубликованном на сайте сервиса.Мир становится более гибким в отношении того, где люди могут работать. Мы видим это в нашем собственном бизнесе <...> Два года назад мир перевернулся с ног на голову, наши офисы закрылись... Но, несмотря ни на что, у нас был самый продуктивный двухлетний период в нашей истории, — сказал Чески.- Большая часть сотрудников может работать из дома, но некоторым все же придется посещать офис;- Сотрудник сможет переехать в любую точку страны, в которой работает, и это не повлияет на его зарплату;- С сентября сотрудники компании смогут жить и работать более чем в 170 странах и проводить до 90 дней в году в каждом месте. Работники самостоятельно должны будут позаботиться о разрешении на работу в этих странах, но компания заявляет, что активно сотрудничает с органами власти этих государств;- Коллектив Airbnb будет регулярно встречаться на собраниях и мероприятиях. Большинство сотрудников должно будет работать из офисов примерно в течение недели каждый квартал, а руководителям придется собираться чаще.В январе Чески сообщил, что несколько месяцев будет работать вне офиса. По данным компании, в прошлом году более 100 000 человек использовали сервис для бронирования проживания на три месяца или дольше. Я думаю, что в 2022 году главной тенденцией в путешествиях будет то, что люди будут разъезжаться по тысячам городов, оставаться там на недели, месяцы или даже целые сезоны, — писал Чески.