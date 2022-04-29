Напомним, что прошлом году во Владимирской области введён рекордный объём жилья — 828 тысяч квадратных метров.

На площадке Торгово-промышленной палаты Владимирской области Александр Авдеев встретился с представителями строительной отрасли. О результатах мероприятия рассказали в пресс-службе губернатора.«Есть вопросы ценообразования, платёжеспособности населения, меняющихся ипотечных ставок, градостроительной деятельности. Любые амбициозные планы приобретут реальную картину, если оперативно находить и решать острые вопросы. В первую очередь нам нужно выстроить чёткие планы ввода объектов капитального строительства и опорных инфраструктурных сетей», - подчеркнул глава региона.Кроме федеральных мер поддержки, компаниям теперь доступны и местные. В частности, разрешается увеличение аванса по договорам подряда с 50% до 90%, если процесс сопровождается казначейством, а также с 30% до 50%, если он идёт без участия казначейства.«Эта мера поможет избежать непредвиденных расходов и растягивания сроков строительства», - уверены в Белом доме.В свою очередь, представители бизнеса пожаловались на взаимодействие с Ростехнадзором. Подготовка документов иногда растягивается на несколько месяцев. Александр Александрович поручил подчинённым сформулировать предложения о возможности открытия представительства Ростехнадзора во Владимире. Сейчас территориальный орган базируется в Иванове.«Участники разговора отметили низкий уровень подготовки технических заданий и проектно-сметной документации. Как отметили эксперты, причины — комплексные: это и слабая подготовка архитекторов и проектировщиков, и отток кадров в Москву или на онлайн-аутсорсинг», - добавили в обладминистрации.Александр Авдеев предложил организовать серию обучающих семинаров для заказчиков.Резюмирую итоги совещания, он призвал экспертов отрасли к выстраиванию более гибкого графика рабочих встреч для быстрого решения возникающих вопросов, что особенно непросто в горячий летне-осенний период.Напомним, что прошлом году во Владимирской области введён рекордный объём жилья — 828 тысяч квадратных метров.