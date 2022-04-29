Как чувствуют себя строительные компании тридцать третьего региона в условиях западных санкций?...

Как чувствуют себя строительные компании тридцать третьего региона в условиях западных санкций? Врио губернатора Алекандр Авдеев встретился с представителями строительного бизнеса. Подробности у Любови Клюквиной."Чудес не бывает, - заявляет глава региона Александр Авдеев. - Проблемы в строительном бизнесе есть, и их решение не должно заставить себя ждать". Одна из главных проблем - рост цен на сырье.Алевтина Сергеева, председатель Совета директоров Завода железобетонных изделий:- Цена растет каждый день. Это зависит от ситуации в стране, от растущего рынка, как ни странно. Сейчас рынок растет, строится ожидаемая скоростная дорога, которая всем очень нужна. И она, конечно, большой ресурс материалов на себя забрала. На рынке стало меньше щебня, песка, и поэтому цена выросла.Правительство принимает меры, чтобы стабилизировать и даже снизить цены на металл, цемент и другие материалы. По словам президента Торгово-промышленной палаты Ивана Аксенова, проблема заключается в отсутствии нужного уровня взаимодействия между производителями стройматериалов и застройщиками. Александр Авдеев предложил наладить такую связь.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Сейчас мы пристрелочное сделаем совещание. В мае парочку уже сделаем конкретных разборов полетов. Возьмем несколько домов, которые, грубо говоря, из этих 478 000 квадратных метров. Наверняка процентов 50 более-менее не нужно подталкивать, а 50 надо брать на четкий контроль.Еще одна проблема - нехватка проектировщиков, особенно квалифицированных. Техническая документация не всегда составляется корректно, поэтому при сдаче объектов возникают вопросы. Их можно решить, в том числе с помощью создания школы заказчиков.Иван Аксенов, президент Торгово-промышленной палаты Владимирской области:- Губернатор поручил профильный департамент организовать на системной основе обучение заказчиков, т.е. преподаватели вузов, опытные проектировщики будут просто указывать им на системные ошибки и недостатки.Алексей Тарасов, гендиректор Союза строителей Владимирской области:- Основная задача отрасли - строить. И строить как можно больше, как можно дешевле, как можно удобнее для наших граждан и использовать самые современные технологии. Я думаю, что планы по вводу жилья в этом году однозначно будут выполнены.В ближайшее время Александр Авдеев намерен встретиться с представителями IT-бизнеса и работниками соцсферы.Любовь Клюквина, Илья Хлудов. «Вести-Владимир»