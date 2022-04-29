В честь Дня Победы во Владимире возвращается шествие Бессмертного полка. Мероприятие пройдёт 9 мая от Садовой площади до площади Победы. Любой желающий сможет почтить память погибших в

В честь Дня Победы во Владимире возвращается шествие Бессмертного полка. Мероприятие пройдёт 9 мая от Садовой площади до площади Победы. Любой желающий сможет почтить память погибших в Великой Отечественной войне. Формирование колонны участников начнётся в 9 утра, а её движение-в 10. Помимо основного мероприятия, будет проводиться и “Бессмертный полк онлайн”. Он позволит отдать дань героям