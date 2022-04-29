Эксперты подсчитали динамику роста цен на квартиры премиум-сегмента в столице.

Эксперты подсчитали динамику роста цен на квартиры премиум-сегмента в столице.Рынок недвижимости в Москве лихорадит из-за ряда внешних факторов. Эксперты с трудом прогнозируют дальнейшую динамику спроса и предложения, еженедельно рынок ставит новые рекорды.Такая картина наблюдается в первую очередь из-за высокой ипотечной ставки, а также инфляции и неопределенности в экономике. Инвесторы боятся делать вложения, а кто-то наоборот вкладывает все сбережения в недвижимость. Покупатели рассчитывают на снижение цен, инвесторы оценивают новые уровни доходности от недвижимости.В Москве значительно подорожало элитное жилье. При этом отмечается спрос на этот вид недвижимости. За первые три месяца 2022 года цена за квадратный метр в элитных новостройках возросла до рекордной отметки — 1,67 миллиона рублей. Это на 16,7% больше, чем в предыдущем квартале.В первом квартале 2022 года средняя цена элитного жилья составила рекордные ₽774,7 тысячи за квадрат. В списке такой недвижимости в первом квартале текущего года было зарегистрировано 42 комплекса. "Квадрат" в московских премиум-квартирах прибавил в цене на 10,1% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года (678,9 тысяч рублей). По сравнению с первым кварталом прошлого года стоимость "квадрата" увеличилась на 7,6% (649,5 тысяч рублей).По словам эксперта по элитной недвижимости Анны Раджабовой, такая динамика цен обусловлена высоким спросом и снижением объема предложений.