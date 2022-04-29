У рынка загородной недвижимости есть своя специфика.

У рынка загородной недвижимости есть своя специфика.Одна из главных особенностей заключается в том, что такие дома не являются предметом первой необходимости, а скорее относятся к роскоши. Обычно люди покупают дом за городом в дополнение к городскому жилью или для того, чтобы улучшить условия. Поэтому спрос на загородное жилье в основном зависит от материального положения граждан и рыночных цен.Как отмечают эксперты Агентства инвестиций в недвижимость Москвы, за последний год цены на загородные дома в Подмосковье выросли в среднем на 6,69%. Зафиксирован также рост арендной стоимости такого жилья, правда, менее существенный. Ситуация на рынке неопределенная. В таких условиях люди не будут думать о роскоши.Это значит, что спрос на загородное жилье в ближайшем будущем может снизиться. По прогнозу гендиректора Агентства инвестиций в недвижимость Москвы Валерия Летенкова, этот сегмент рынка может просесть. При этом собственники в скором времени могут начать продавать свои коттеджи. Тогда у тех россиян, которые захотят купить загородное жилье подешевле, появится такая возможность.Также отмечается, что в прошлом году и в начале текущего спрос на загородную недвижимость в Подмосковье демонстрировал некоторый рост.Ранее "Дни.ру" писали о том, что .