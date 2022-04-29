На фоне ограничений на поездки за границу жители России ищут альтернативные места для отдыха.

На фоне ограничений на поездки за границу жители России ищут альтернативные места для отдыха.Майские праздники не за горами, а значит, многие россияне на данный момент активно заняты выбором места для отдыха. Стоит отметить, что с поездками за границу сейчас складывается непростая ситуация из-за санкций, введенных на фоне спецоперации на Украине.Однако жители страны не отчаиваются и смотрят в сторону внутреннего туризма, который, как полагают эксперты, с каждым годом набирает обороты. Кроме того, аналитики уверены, что резкий спрос на путешествия по России вызван программой туристического кешбэка, позволяющей разъезжать по Родине выгодно. Как передает , в преддверии долгожданных выходных люди интересуются различными видами отдыха: в санаториях, домах отдыха, отелях, хостелах и глэмпингах. Все зависит от их предпочтений и планируемых расходов.Самыми востребованными направлениями для путешествий стали Казань, Москва, Санкт-Петербург, Калининград и курорты Краснодарского края. Кроме этого, по данным экспертов, россияне интересуются размещением на Дальнем Востоке, Алтае и в Хакасии. Последние исследования показали, что средний чек на проживание в период майских праздников оценивается в 4,5 тысячи рублей. Чаще всего россияне бронируют размещение на две ночи.