Онлайн-сервисы «Энергосбыт Волга» набирают популярность. Число абонентов-физлиц, зарегистрированных...
Онлайн-сервисы «Энергосбыт Волга» набирают популярность. Число абонентов-физлиц, зарегистрированных в личном кабинете, за первые три месяца 2022 года увеличилось на 4,4% и превысило 89 тысяч. Мобильные приложения компании на конец марта были скачаны более 38 тысяч раз: приложение для юрлиц - более 3 тысяч раз, приложение для физлиц «Мой Энергосбыт Волга» - более 35 тысяч раз.
Личный кабинет и мобильное приложение позволяют передавать показания приборов учёта, оплачивать счета без комиссии, контролировать состояние своего лицевого счёта, управлять несколькими лицевыми счетами, просматривать историю начислений, показаний и оплаты, отслеживать статистику по ним. Там же можно направить обращение к специалистам компании.
Параллельно на сайте ООО «ЭСВ» работают виджеты «Оплатить квитанцию онлайн», «Передать показания онлайн» и «Подать обращение». Эти сервисы не требуют регистрации.
Растёт число абонентов, отказавшихся от бумажных носителей. По состоянию на 31 марта 2022 года более 73 тысяч клиентов ООО «ЭСВ» перешли на электронные счета.
Более 4 тысяч клиентов-юридических лиц уже выбрали электронный документооборот. Специалисты компании консультируют клиентов по вопросам подключения электронного документооборота и личного кабинета для юридических лиц. Для предприятий и организаций открыта отдельная горячая линия 8 (4922) 66- 67-28.
Активно работает с обращениями клиентов контактный центр «Энергосбыт Волга». С января по март операторы приняли более 45 тысяч звонков. Горячая линия работает шесть дней в неделю с 8 до 20 без перерыва. Обращения принимаются по номеру 8 (4922) 77-30-00, на электронную почту [email protected]
и через живой чат на сайте компании.