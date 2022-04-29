Ксения Собчак стала владелицей элитной квартиры в Арабских Эмиратах.

Ксения Собчак стала владелицей элитной квартиры в Арабских Эмиратах.Ксения Собчак в последнее время нередко ездила за границу. Сперва она решила отдохнуть в Израиле, затем начались командировки. При этом, как выяснили журналисты, Собчак успела еще и купить жилплощадь.Уже месяц звезда является обладательницей квартиры в ОАЭ. Площадь жилплощади сто двадцать квадратных метров, а находится она в элитном жилом комплексе в центре Дубая. В доме есть все удобства: фитнес, салон красоты, детские зоны, кафе и даже бассейны.Сообщается, что из-за роста курса сейчас стоимость квартиры журналистки превышает три миллиона дирхам. Однако несколько недель ранее апартаменты можно было купить на триста тысяч дирхам дешевле. Если переводить на российские рубли, то жилплощадь обошлась Собчак примерно в шестьдесят два миллиона рублей.По словам адвоката, законодательство страны не запрещает российским гражданам приобретать недвижимость. Более того, купивший жилплощадь в Эмиратах россиянин имеет полное право оформить ее на себя. Несмотря на санкции, возможно даже осуществлять переводы из РФ при предоставлении бумаг о намерении осуществить сделку.Напомним, что в последнее время в ОЭА переехали многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Например, Джиган, Нюша и Моргенштерн.