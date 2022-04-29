С трибун снят асфальт, поле перекрыто. Стадион «Лыбедь» нуждается в реконструкции. Будет ли выполнен ремонт? Владимирцы обеспокоены дальнейшей судьбой спорткомплекса. Так выглядит панорама

С трибун снят асфальт, поле перекрыто. Стадион «Лыбедь» нуждается в реконструкции. Будет ли выполнен ремонт? Владимирцы обеспокоены дальнейшей судьбой спорткомплекса. Так выглядит панорама стадиона. Разбитые трибуны закрыты деревянными ограждениями. Местами снят асфальт. Ольга Эске ходит в здешний бассейн. После тренировки она гуляет по стадиону с дочерью. Женщина успела рассмотреть все красоты и недостатки спортивной арены.