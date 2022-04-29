Завтра в 8:00 расскажем: - В поисках жениха для верблюдицы Нокии. Как живется завидной невесте в...

Завтра в 8:00 расскажем:- В поисках жениха для верблюдицы Нокии. Как живется завидной невесте в Петушинском районе?- Земляника круглый год? Садоводческие советы от семьи собинских музыкантов.- Танец как урок живой истории. Как сохраняют традиции народов России ковровские танцовщицы?- Александровское лето Марины Цветаевой. Где сегодня живет душа поэта?- Зачем врачу-рентгенологу пластилин? И как он связан с величайшими футболистами?