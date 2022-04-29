Сертификаты можно будет направить на покупку жилья, машино-места или уплату процентов.

Сертификаты можно будет направить на покупку жилья, машино-места или уплату процентов.Проблема обманутых дольщиков тянется уже много лет, государство старается всячески поддерживать пострадавших от нечистоплотных застройщиков людей.В Минстрое России предложили выдавать обманутым дольщикам жилищные сертификаты. Ведомство уже разработало соответствующий законопроект. Жилищные сертификаты дольщикам должны помочь восстановить права пострадавших людей.При этом будут учитываться интересы дольщиков и членов кооперативов, имеющих право на получение возмещения, именного свидетельства на получение денежной выплаты для покупки новой квартиры, машино-места или нежилого помещения. Номинал сертификата будет равняться размеру возмещения. Стоит отметить, что само возмещение выплачиваться уже не будет.Такие сертификаты дольщики могут получать по желанию. Когда и как его можно будет получить, решит Минстрой. Срок действия документа рассчитан на три года с момента получения.С помощью сертификата дольщики смогут осуществить любую законную сделку, а также сделать первоначальный взнос за жилье или заплатить проценты по уже взятым ранее кредитам. Сертификат можно будет передать по наследству.