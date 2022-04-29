От репоста до лайка. Прямо сейчас подведём интернет-итоги недели. Наш эфир продолжит традиционный...

От репоста до лайка. Прямо сейчас подведём интернет-итоги недели. Наш эфир продолжит традиционный сетевой обзор. Интернет-калейдоскоп в обзоре Марии Платанюк."Мусорный апрель", новые светофоры, юный звонарь Лаврентий, хорёк-эквилибрист и мастер-классы котов. Яркое сетевое - прямо сейчас.В "Подслушано Ковров" - тротуарная боль. Улица Димитрова. Прокладывали электрокабель, в итоге - перепахали тротуар так, что несколько месяцев люди ходят по проезжей части. Администрацию Коврова жители просят найти подрядчиков и заставить восстановить тротуар.В Александрове в нижней части парка провалился новый асфальт. Будьте бдительны. Сигнал из «АлексАвтоЛайф».И вновь Ковров. "Резиденция" бардака и антисанитарии - ковровское общежитие на Островского, 57/2. Отходы лежат по периметру всего дома."Подслушано Суздаль" - о ситуации на Кремлёвской. Лошадиный навоз повсюду. Рядом- храм, кафе. Запах невыносимый. И в этом же сообществе - очередной рейд активистов. Свалка возле местной РЭС. Признанная незаконной. Активисты просят обеспечить и противопожарную безопасность. А видео просят считать обращением в прокуратуру.Мусорная тема - и в судогодском паблике. Сообщество продолжает свою традиционную рубрику "Обратная сторона Судогды". И приглашает вместе прогуляться по берегам маленькой речки Цыганка между микрорайонами Пойма и Красный Химик. Горы мусора, да и сама река давно требует ухода. Надо бы привести в порядок, пишут пользователи.Здесь же "оранжевый" ролик от добровольцев Судогодского района о том, как мы делили апельсин - под хэштегом #МыВместе.Также в "Подслушано Судогда" пользователи восхищаются мастерством юного звонаря Лаврентия, который звонил на Пасху на колокольне храма Преображения Господня в селе Чамерево. Для своих лет тот ещё виртуоз, пишет паблик.В "Подслушано Муром" пользователи гадают, куда ведут эти входы возле Окского парка. А эта «Ока» - супер-вместимости - из Александрова. Как пишет AlexAutoLive, местным вундеркиндам удалось загрузить в "Оку" мотоцикл. Полицейские идею не оценили.А на улицах Гусь-Хрустального появились светофоры с дополнительной бело-лунной секцией. Предупреждающие водителей, что нужно уступить дорогу пешеходам при повороте. Новое требование для участков, где автопоток пересекается с пешеходным. И здесь ремонт - в самом центре Гусь-Хрустального. Возле городской библиотеки. Плитку сняли. «Просто ломают или делать будут?», - пишут в комментариях.В "Подслушано Ковров" замечен бесстрашный хорёк. Эквилибрист "рассекал" по проводам в окружении птиц. Но, в итоге, сорвался.В "Подслушано Суздаль" красавец-дятел пьёт берёзовый сок. А в Гусь-Хрустальном уже летают майские жуки. Фото под названием "Вспомни детство".И в завершение обзора – кот-учёный. Не какой-нибудь Васька, а Фёдор Иванович. Видео из "Подслушано Гусь-Хрустальный".А этот кот показывает пример, как надо ложиться спать, а не сидеть полночи в интернете.Вас же мы призываем в сети сидеть, обязательно подписаться на страницу ГТРК "Владимир" "Вконтакте". Следите за нами и в телеграм. Наш девиз неизменен: "Вести вместе!". До встречи!!!