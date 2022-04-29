В прокуратуру Кольчугинского района поступило обращение одного из сотрудников местного предприятия....
В прокуратуру Кольчугинского района поступило обращение одного из сотрудников местного предприятия. Ведомство провело проверку, в ходе которой стало известно, что начальство несвоевременно выплачивало зарплату при предоставлении ежегодного основного оплачиваемого отпуска заявителю. Кроме того, организацией допускались нарушения сроков выплаты работникам сумм, причитающихся при увольнении.
В адрес руководителя предприятия внесено представление об устранении нарушений. 1 виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, на основании постановления межрайонного прокурора должностное лицо организации привлечено к административной ответственности. Ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. руб.
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