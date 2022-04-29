В прокуратуру Кольчугинского района поступило обращение одного из сотрудников местного предприятия....

В прокуратуру Кольчугинского района поступило обращение одного из сотрудников местного предприятия. Ведомство провело проверку, в ходе которой стало известно, что начальство несвоевременно выплачивало зарплату при предоставлении ежегодного основного оплачиваемого отпуска заявителю. Кроме того, организацией допускались нарушения сроков выплаты работникам сумм, причитающихся при увольнении.В адрес руководителя предприятия внесено представление об устранении нарушений. 1 виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.Кроме того, на основании постановления межрайонного прокурора должностное лицо организации привлечено к административной ответственности. Ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. руб.Фото:https://pixabay.com/