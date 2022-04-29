Прокурор Владимира опротестовал решение мэрии об окончании отопительного сезона. Напомним,...

Прокурор Владимира опротестовал решение мэрии об окончании отопительного сезона. Напомним, официально он должен был завершиться сегодня. Но в прокуратуре заявили, что температура за окном пока не позволяет это сделать.Аналогичная ситуация - в Лакинске, отопительный сезон там также должен был завершиться сегодня. В большинстве муниципалитетов Владимирской области батареи по плану начнут остывать 4 и 5 мая. А во Владимире, скорее всего, уже после майских праздников. В то же время энергетики уже анонсировали плановые отключения горячей воды. Гидравлические испытания теплосетей начнутся с 4 мая.