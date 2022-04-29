Народный артист России Александр Розенбаум раскритиковал чиновников и организаторов за политизацию концерта группы Би-2 в Омске.

Народный артист России Александр Розенбаум раскритиковал чиновников и организаторов за политизацию концерта группы "Би-2" в Омске.Грандиозным скандалом завершился концертный тур легендарной российской рок-группы "Би-2" по Сибири. Закрывающее гастроли выступление в городе Омск было сорвано организаторами, которые увидели в действиях артистов политическую подоплеку.В минувший четверг, 28 апреля, должны были выступать перед своими поклонниками, однако администрация концертной площадки сорвала мероприятие. По сообщениям СМИ, скандал связан с плакатом "Zа президента", из-за которого музыканты якобы отказались выходить на сцену.Однако она сами видят ситуацию по-иному. Группа уже опубликовала в социальных сетях официальное заявление. Из него следует, что организаторы не позволили им использовать необходимый реквизит."На наших выступлениях всегда собираются люди разных взглядов и убеждений, которых объединяет любовь к музыке. Наша концепция — без политики", – в сообщении.За группу "Би-2" заступились коллеги по сцене. Эксклюзивно для издания "Дни.ру" скандальную ситуацию прокомментировал Народный артист России Александр Розенбаум. Он жестко раскритиковал чиновников и организаторов за политизацию концерта.По словам исполнителя, патриотизм заключается не в плакатах, значках и прочих атрибутах. Патриотизм, как отметил певец, должен быть в груди у человека. Он призвал чиновников не мешать артистам делать свою работу."Артисты самых разных жанров, если они настоящие артисты, делают все, чтобы их выступление во всех аспектах было публике близко. Поэтому наглядная агитация в данном случае нужна такая, которая нужна артисту для полного проникновения в душу человеку. У каждого своя программа", – подчеркнул Розенбаум.Он назвал группу "Би-2" нашими людьми, заметив, что действия чиновников и организаторов сродни охоте на ведьм. По словам артиста, вместо объединения людей "изнывающие от патриотизма верноподданнические граждане", наоборот, разделяют их. Исполнитель обратил внимание, что при желании даже из-за репертуара музыкального коллектива можно было бы устроить провокации."Охота за ведьмами никого не красит. Мы этим превращаемся в тех, о которых не хочется говорить – с которыми мы боремся", – уверен Розенбаум.По его словам, некоторые крупные чиновники предлагают запретить даже "неудобных" писателей. Александр Яковлевич задался вопросом, "не страшно ли, не смешно ли, не ужасно ли" будет, если запретят песни Аллы Пугачевой и Андрея Макаревича, а также фильмы с участием Лии Ахеджаковой и Олега Басилашвили. Народный артист России подчеркнул, что подобные вещи может решать только народ.