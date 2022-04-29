Октябрьский районный суд города Владимира рассмотрел постановление следователя о продлении меры...

Октябрьский районный суд города Владимира рассмотрел постановление следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Артура Авакяна, обвиняемого в хищении денежных средств участников долевого строительства в особо крупном размере.Сторона защиты полагала возможным избрать обвиняемому меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, однако, суд удовлетворил ходатайство следователя.Авакян будет находиться под стражей до 4 июля 2022 года включительно.Фото: pixabay.com