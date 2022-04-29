Во Владимире прошли областные соревнования профессионального мастерства «Лучший по профессии среди работников организаций жилищно-коммунального хозяйства». Шесть сотрудников ..

Во Владимире прошли областные соревнования профессионального мастерства «Лучший по профессии среди работников организаций жилищно-коммунального хозяйства».Шесть сотрудников Владимирского филиала «Т Плюс» боролись за звания лучших. По итогам соревновательного дня второе место в номинации «Слесарь-сантехник» досталось Александру Пешеву, слесарю 3 разряда по ремонту и обслуживанию ТС.Соревнования слесарей проходили в два этапа. На теоретической части проверялись общие знания по монтажу и обслуживанию инженерных систем: отопление, водоснабжение, водоотведение и пр. На втором этапе ставилась задача разобрать задвижку на время. Компетентное жюри оценивало качество работы участников.«Честно, я не ожидал, что займу призовое место. Так как принимал участие в подобных соревнованиях первый раз и немного волновался», - поделился Александр.