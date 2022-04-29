В Центре профессиональной подготовки УМВД России по Владимирской области состоялся региональный этап конкурса «Лучший по профессии». В нём приняли участие сотрудники Информационного

В Центре профессиональной подготовки УМВД России по Владимирской области состоялся региональный этап конкурса «Лучший по профессии». В нём приняли участие сотрудники Информационного центра, а также сотрудники подразделений информационных технологий, связи и защиты информации регионального УМВД и подчиненные территориальных органов МВД России на районном уровне. Испытания проходили в четырёх дисциплинах: правовая подготовка, служебная подготовка, физическая и