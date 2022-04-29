С учетом анализа обращений граждан в подразделения РЭО, руководством УГИБДД УМВД России по...

С учетом анализа обращений граждан в подразделения РЭО, руководством УГИБДД УМВД России по Владимирской области принято решение о том, что 30 апреля, 3, 7 и 10 мая 2022 года регистрационными подразделениями области будет осуществляться прием граждан по вопросам регистрации транспортных средств, приема квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений.1, 2, 8 и 9 мая 2022 года – выходные дни.С 11 мая прием граждан будет осуществляться по графику работы подразделений РЭО, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Фото: https://pixabay.com/ru/