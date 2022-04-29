29 апреля 2022 года православные верующие чтут память святых мучениц Агапии, Ирины и Хионии. В народе этот день прозвали Ириной (Ариной) Рассадницей.

29 апреля 2022 года православные верующие чтут память святых мучениц Агапии, Ирины и Хионии. В народе этот день прозвали Ириной (Ариной) Рассадницей.ИсторияИстория народного праздника Ирина Рассадница берет свое начало в III веке. Тогда недалеко от итальянского города Аквилеи жили три ставшие сиротами девушки – Агапия, Ирина и Хиония. Они были благочестивыми и не соглашались на неприличные предложения мужчин. О девушках узнал сам император. Он приказал доставить их к нему.Когда Агапия, Ирина и Хиония оказались перед правителем, они отвергли его предложение выбрать женихов и отказаться от веры. Тогда император решил брать сестер силой. Приблизившись к ним, он внезапно лишился рассудка, а потом, придя в себя, приказал обнажить девушек. Воины этого сделать не смогли.В итоге Агапия, Хиония и Ирина были убиты. Тело последней, как известно, было поражено стрелой охранника.ТрадицииНародный праздник, в который верующие чтут память святых мучениц, назвали Ириной (Ариной) Рассадницей, поскольку в этот день на Руси обычно занимались рассадой. Это дело было в основном за женщинами. Мужчины же пахали землю.Что нельзя делать 29 апреляВ этот особенный для православных день нельзя давать деньги взаймы, употреблять спиртные напитки и завидовать. Также верующие считают грехом гадание на Ирину Рассадницу.ПриметыКогда наступал народный праздник Ирина Рассадница, предки обращали внимание на погоду. Они заметили: если 29 апреля устанавливалась хорошая погода, оставшиеся недели весны были теплыми и солнечными. После грома ждали богатый урожай зерна. Проливной дождь в этот день для людей означал жаркое лето.