В 2022 году 52 тысячи детей из Владимирской области примут 27 загородных оздоровительных лагерей, 346 лагерей дневного пребывания и 5 лагерей труда и отдыха. Об этом сообщили на заседании

В 2022 году 52 тысячи детей из Владимирской области примут 27 загородных оздоровительных лагерей, 346 лагерей дневного пребывания и 5 лагерей труда и отдыха. Об этом сообщили на заседании межведомственной комиссии по вопросам организации летнего отдыха и оздоровления детей. Сейчас в лагерях ведётся масштабная подготовительная работа, устраняются замечания надзорных органов, закупается инвентарь, проводится набор персонала.