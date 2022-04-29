Сотрудники Владимирского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с отделом...

Сотрудники Владимирского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с отделом государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Владимирской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий в акватории реки Клязьма задержали 40-летнего местного жителя, который рыбачил с помощью запрещённого орудия лова в период нереста.При осмотре лодки у задержанного обнаружили и изъяли пойманную рыбу. Общая сумма ущерба составила 11 000 тысяч рублей.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, в отношении него избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за данное деяние предусмотрена как административная так и уголовная ответственность.ФОТО: https://pixabay.com/ru/