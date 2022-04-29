Его приговорили к ограничения свободы.

В Александрове осудили водителя автобуса, по вине которого пострадали 15 пассажиров. Об этом рассказала официальный представитель СУ СК по Владимирской области Мария Серова.Ранее сообщалось, что 14 августа прошлого года около 3-15 «Неоплан Стайлер» под управлением 57-летнего мужчины столкнулся с фурой MAN с полуприцепом. Авария произошла на трассе М8-Холмогоры в Александровском районе.«Обвиняемый отвлёкся, потянувшись за бутылкой с водой, при этом, двигался с превышением скорости», - уточнили причины ДТП в Следкоме.В результате дорожно-транспортного происшествия 15 человек получили травмы различной степени тяжести.Вину в совершённом преступлении подсудимый признал. Его приговорили к двум годам ограничения свободы.