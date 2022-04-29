На Соборной площади во Владимире сегодня прошли торжества, приуроченные ко Дню пожарной...

На Соборной площади во Владимире сегодня прошли торжества, приуроченные ко Дню пожарной охраны.Спасателей, отличившихся в прошедшем году, отметили наградами. Получили медали и сотрудники ГИБДД - Дмитрий Ерин и Иван Кузнецов. При патрулировании участка трассы М-7 они заметили горящий дом и до приезда пожарных вывели из огня его хозяев. Первый профессиональный праздник отметили и новобранцы. По традиции, в небо запустили белые воздушные шары - в память о тех, кто погиб на службе.Алексей Купин, начальник Главного управления МЧС России по Владимирской области, генерал-майор внутренней службы:- Штатная численность составляет более двух с половиной тысяч человек. И реагирующие подразделения - более двух тысяч сотрудников. Ежегодно порядка двадцати молодых офицеров мы принимаем в наши ряды. И это уже молодые будущие руководители, у которых большой объём ответственности.Герман Елянюшкин, врио заместителя губернатора Владимирской области:- Регулярно покупаем автотехнику, порядка сорока единиц будет получено только в ближайшее время. И при каждой поправке в бюджете мы оцениваем потребность в модернизации.