Во Владимире на площади победы произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса.
По словам...
Во Владимире на площади победы произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса.
По словам очевидцев, легковой автомобиль "Great Wall" столкнулся с автобусом, который следовал по 15 маршруту. В результате столкновения легковушка налетела на ограждение. В ДТП пострадали две девушки. Обеим потребовалась госпитализация. Состояние одной из пострадавших оценивается как тяжелое.
Видео от очевидцев
Фото: Подслушано во Владимире