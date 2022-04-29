Во Владимире на площади победы произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса. По словам...

Во Владимире на площади победы произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса.По словам очевидцев, легковой автомобиль "Great Wall" столкнулся с автобусом, который следовал по 15 маршруту. В результате столкновения легковушка налетела на ограждение. В ДТП пострадали две девушки. Обеим потребовалась госпитализация. Состояние одной из пострадавших оценивается как тяжелое.Видео от очевидцевФото: Подслушано во Владимире